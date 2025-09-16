Новини
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Автор: Екип Burgas24.bg 17:20
©
Марти, който беше пометен от АТВ на тротоар в "Слънчев бряг" е в стабилно състояние и е изведен от реанимация. Това съобщиха от "Пирогов".

Детето е настанено в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация.

Припомняме, че Марти пострада, след като електическото бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - Христина, която по-късно почина в болница, информира NOVA.



Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Рекорден брой първокласници в Община Несебър
13:02 / 15.09.2025
Пиян шофьор предизвика инцидент в поморийско село
10:01 / 15.09.2025
Закопчаха мъж от Свети Влас с доста дрога
08:58 / 15.09.2025
Скалите на пристанището в Приморско разказват история: Художник у...
10:59 / 13.09.2025
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите...
08:37 / 13.09.2025
Обновено училище със STEM среда посреща учениците в Свети Влас
15:59 / 11.09.2025

Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
