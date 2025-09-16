Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация

© Марти, който беше пометен от АТВ на тротоар в "Слънчев бряг" е в стабилно състояние и е изведен от реанимация. Това съобщиха от "Пирогов".



Детето е настанено в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация.



Припомняме, че Марти пострада, след като електическото бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - Христина, която по-късно почина в болница, информира NOVA.