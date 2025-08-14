Новини
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
Автор: Екип Burgas24.bg 12:54Коментари (0)844
Не минава и ден без инциденти в милата ни Родина. За пореден такъв научи Plovdiv24.bg. Той е станал край морето и по-конкретно на пътя Бургас - Слънчев бряг.

Катастрофирали са няколко автомобила, като едната кола е с пловдивска регистрация. Няма данни за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети.

"Катастрофа между двете кръгови на Поморие в посока Бургас. Предполагам току-що се случи, защото все още няма полиция. Засега тапата е около километър", съобщи шофьор.



