© Фейсбук виж галерията Не минава и ден без инциденти в милата ни Родина. За пореден такъв научи Plovdiv24.bg. Той е станал край морето и по-конкретно на пътя Бургас - Слънчев бряг.



Катастрофирали са няколко автомобила, като едната кола е с пловдивска регистрация. Няма данни за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети.



"Катастрофа между двете кръгови на Поморие в посока Бургас. Предполагам току-що се случи, защото все още няма полиция. Засега тапата е около километър", съобщи шофьор.