|Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
Катастрофирали са няколко автомобила, като едната кола е с пловдивска регистрация. Няма данни за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети.
"Катастрофа между двете кръгови на Поморие в посока Бургас. Предполагам току-що се случи, защото все още няма полиция. Засега тапата е около километър", съобщи шофьор.
