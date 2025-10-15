ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Balkans: Трагедията в Свети Влас просто чака да се случи
© Булфото
"Причината е, че и в Свети Влас повечето реки са вкарани под земята, а при по-силен дъжд почти всички улици в града ще бъдат наводнени. Водните потоци ще преминат през къщите – подобно на случилото се в Елените. Симулацията прогнозира, че на места водата може да достигне 1–2 метра дълбочина и да се движи със скорост около 7–10 м/с. Дебита ѝ ще е около 5-10 кубика в секунда", обясняват те.
Симулацията вижте във видеото.
