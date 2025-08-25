Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Министър Вълчев откри Националните летни студентски игри "Летен университет" в Китен
Автор: Екип Burgas24.bg 11:45Коментари (0)161
©
При изключително голям интерес започна 23-то издание на Националните летни студентски игри "Летен университет" в навечерието на 25-тата годишнина на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС).

В периода 24–31 август 2025 г. Националното представителство на студентските съвети организира двадесет и третото издание на най-мащабното спортно-образователно студентско събитие в страната. Тази година домакин отново е курортното селище Китен, хотел "Грийн парк Китен“.

Със спортен дух и младежка енергия организаторите за поредна година отбелязват рекорден брой участници – 650 студенти и докторанти от над 33 висши училища в България. Участниците ще се съревновават в разнообразни спортни дисциплини и ще вземат участие в културна и образователна програма. "Летен университет“ за пореден път ще бъде пространство за изграждане на приятелства, партньорства и обмен на идеи между младите хора.

Официалното откриване събра редица гости, сред които министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, който за поредна година уважи събитието със своето присъствие и приветствие към участниците. Сред официалните лица бяха също съветникът на министъра Кристиян Маджуров, народният представител в 51-то Народно събрание Галя Василева, както и Даниел Парушев – председател на НПСС в мандат 2020–2024 г. и президент на Алумни общността на организацията.

Своята подкрепа и уважение към инициативата изразиха и кметовете –  Иван Гайков, кмет на община Приморско, и Николай Марков, кмет на Китен.

Всички гости отправиха своите послания и пожелания към студентската общност, като подчертаха значимостта на събитието за личностното и професионалното развитие на младите хора.

Партньори на "Летен университет 2025“ са Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, "Студентски столове и общежития“ ЕАД, Община Бургас, Община Приморско, Кметство Китен, Българският футболен съюз, Националната спортна академия "Васил Левски“, както и редица компании и организации, сред които Xiro.bg, Schwarzkopf Professional – Inspres, вода H2O, магазин "Контрабанда“, Пощенска банка и "Сейнт Тропе Клуб“.

Огънят на Националните студентски летни игри "Летен университет“ бе тържествено запален от Даниел Парушев, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и председателя на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков. От името на състезателите клетвата произнесе Златан Врачалийски, а от името на съдиите – Сергей Сергиев.

"Летен университет“ 2025 затвърждава своята роля като едно от най-значимите студентски събития в България – инициатива, която обединява младите хора чрез спорт, образование и приятелство и оставя трайна следа в академичната и обществената среда.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Кметът на Черноморец: Вече два пъти валя поройно. Всички улици са...
13:36 / 25.08.2025
Двама с кокаин задържаха полицаи в Бургаско
12:34 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Нов бус с 24 мигранти бе хванат край Караагач
12:16 / 25.08.2025
Несебърлия блъсна колата си в автобус и кола, пострада жена
11:37 / 25.08.2025
Проливен дъжд и силен вятър на къмпинг "Градина"
11:39 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
15-годишно момче загина, пометено от автомобил в София
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: