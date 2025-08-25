ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Вълчев откри Националните летни студентски игри "Летен университет" в Китен
В периода 24–31 август 2025 г. Националното представителство на студентските съвети организира двадесет и третото издание на най-мащабното спортно-образователно студентско събитие в страната. Тази година домакин отново е курортното селище Китен, хотел "Грийн парк Китен“.
Със спортен дух и младежка енергия организаторите за поредна година отбелязват рекорден брой участници – 650 студенти и докторанти от над 33 висши училища в България. Участниците ще се съревновават в разнообразни спортни дисциплини и ще вземат участие в културна и образователна програма. "Летен университет“ за пореден път ще бъде пространство за изграждане на приятелства, партньорства и обмен на идеи между младите хора.
Официалното откриване събра редица гости, сред които министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, който за поредна година уважи събитието със своето присъствие и приветствие към участниците. Сред официалните лица бяха също съветникът на министъра Кристиян Маджуров, народният представител в 51-то Народно събрание Галя Василева, както и Даниел Парушев – председател на НПСС в мандат 2020–2024 г. и президент на Алумни общността на организацията.
Своята подкрепа и уважение към инициативата изразиха и кметовете – Иван Гайков, кмет на община Приморско, и Николай Марков, кмет на Китен.
Всички гости отправиха своите послания и пожелания към студентската общност, като подчертаха значимостта на събитието за личностното и професионалното развитие на младите хора.
Партньори на "Летен университет 2025“ са Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, "Студентски столове и общежития“ ЕАД, Община Бургас, Община Приморско, Кметство Китен, Българският футболен съюз, Националната спортна академия "Васил Левски“, както и редица компании и организации, сред които Xiro.bg, Schwarzkopf Professional – Inspres, вода H2O, магазин "Контрабанда“, Пощенска банка и "Сейнт Тропе Клуб“.
Огънят на Националните студентски летни игри "Летен университет“ бе тържествено запален от Даниел Парушев, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и председателя на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков. От името на състезателите клетвата произнесе Златан Врачалийски, а от името на съдиите – Сергей Сергиев.
"Летен университет“ 2025 затвърждава своята роля като едно от най-значимите студентски събития в България – инициатива, която обединява младите хора чрез спорт, образование и приятелство и оставя трайна следа в академичната и обществената среда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
