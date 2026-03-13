Снощи около 22:10 ч. на айтоската улица "Алеко Константинов“ служители от Районно управление - Айтос спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Туран“, управляван от 23-годишен айтозлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на метамфетамин.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.