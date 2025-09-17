Млад мъж е в критично състояние след катастрофа с мотор в Руенско

© Burgas24.bg Борят се за живота на мотоциклетист след ПТП в Руенско. Инцидентът е възникнал вчера около 16:20 ч. в руенското село Разбойна - в района на кръстовище с равнозначни пътища. Мотоциклет "Ямаха ХТ600“, без регистрационни номера, управляван от 29-годишен местен жител не е пропуснал и се е блъснал в движещия се отдясно лек автомобил "Пежо 307“, управляван от 55-годишен мъж също от Разбойна.



Мотоциклетистът е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“ с пукнат череп и хематом на мозъка и е с опасност за живота.