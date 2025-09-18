Млад шофьор блъсна пешеходка в Айтос

© Burgas24.bg Вчера около 13:50 ч. на айтоската улица "Кокиче“ пред дом №18, в условията на прав пътен участък, т.а. "Мерцедес 313 CDI“, с бургаска регистрация, управляван от 22-годишен айтозлия при движение на заден ход блъска 88-годишна пешеходка от Айтос. Жената е получила контузно-охлузни рани на лявата ръка и ления крак. Тя е настанена за наблюдение в болница "Дева Мария“ - кв. "Ветрен“.