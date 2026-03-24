Снощи около 23:30 ч. на ул. "Бузлуджа“ до дом № 3 в Средец лек автомобил "Пежо“ с бургаска регистрация, управляван от 24-годишен мъж от Средец, се блъснал в паркиран "Фолксваген Кади“.Водачът е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът отчел 1,33 промила. Взета му е кръвна проба за химичен анализ.24-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.