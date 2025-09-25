Млада дама от Руенско скри дрога в кутия с цигари

© Burgas24.bg Вчера около 14:00 ч. в района на кръговото кръстовище на изхода на Поморие, непосредствено преди КПП – 2, служители от Районно управление - Поморие извършили проверка на лек автомобил "Форд Фокус“, управляван от 35-годишен мъж от руенското село Ръжица, с когото се превозвала и 26-годишна жена от руенското село Просеник.



При извършената проверка в жената е открита кутия от цигари, съдържаща три свивки с бяло кристалобразно вещество – метамфетамин, с тегло около 3 грама и топче със суха зелена тревна маса – канабис, с тегло от 11 гр.



Жената е задържана за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.