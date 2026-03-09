В събота около 14:50 ч. на пътя между селата Дюлево и Русокастро, поради движение с несъобразена с пътните условия и релефа на пътя скорост, самостоятелно катастрофира, преобръщайки се в крайпътната канавка, лек автомобил "Ауди“, управляван от 18-годишна жена от Средец със стаж зад волана от 2 месеца.Момичето е получило натъртвания. По същия начин е пострадала и 19-годишната ѝ спътничка, която получила медицинска помощ и е освободена за домашно лечение.