Младеж блъсна дядо на триколка в Айтос

На кръстовището на айтоските улици "Цар Освободител и "Димчо Карагьозов" лек автомобил "Мерцедес", управляван от 19-годишен айтозлия не е спрял на пътен знак СТОП и навлизайки в кръстовището е блъснал движещата се по път с предимство електрическа триколка, управлявана от 76-годишен айтозлия.



Възрастният мъж е получил охлузно-контузни рани по главата и десния крак. Той е прегледан в болница "Сърце и мозък“ - Бургас.