Младеж се удави на Южния плаж в Китен

© Морето взе поредна жертва. В събота около 11:30 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за инцидент в района на Южния плаж в Китен - до бар "Сен Тропе“, при който в морето се удавил 18-годишен младеж от Ивайловград.



Тялото на младежа е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.