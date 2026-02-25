Неустоимият чар на Несебър с всяка изминала година привлича все повече влюбени, които да се врекат във вярност на морския бряг, заобиколени от впечатляващо хилядолетно наследство. И през 2025 г. се отчита ръст на браковете, сключени в града на ЮНЕСКО, информират от общинския обреден дом.През изминалата година на територията на общината са сключени 182 брака, като за района на Несебър и Слънчев бряг са 168, за Свети Влас – 1, за Обзор – 13. Изнесените церемонии са около 35. През 2025 г. присъставените бракове са 7. Първата сватба през изминалата година се е състояла на 12 януари, а последната – на 12 декември.Сред интересните бракове през 2025 г. прави впечатление изнесена сватба, преминала при дрескод "Зелено“. В този цвят са облечени всички – младоженци, кумове, шаферки, шафери и роднини. През изминалата година брак между българин на 50 години и 44-годишна виетнамка привлича вниманието с облеклото на младоженка – тя носи прекрасна, традиционна за страната й, булчинска рокля.Смесените бракове за 2025 г. са между 66 двойки – Украйна и България, Германия и България, Великобритания и България, Австрия-България, Сирия-България и др. Има и сватби изцяло между чужди граждани като Украйна-РФ, Украйна-Литва, Полша-РФ, между британци, между румънци.Най-много пъти Менделсон е звучал традиционно през септември, когато сключените бракове са общо 31. От тях четири са се състояли на 20.09. През август "Сватбеният марш" е звучал 29 пъти. Другите два предпочитани месеца за брак през 2025-та са юни и юли, когато са се провели по 21 сватбени церемонии.Основно българи избират дати с повтарящи се числа, но има и двойки от Украйна-Литва, Украйна-Казахстан, Молдова-Украйна, Турция-България, които също се вричат във вярност при същите обстоятелства, вярвайки че това са знаци за хармония и духовна подкрепа. Най-много венчавки от този вид са сключени на 6 юни – 5 церемонии.Рекорд за най-дълги клетви поставя сватбена церемония между българин и украинка, които в продължение на 15 минути пред погледите на близки и роднини представят своите обети за вярност, предизвиквайки полюсни емоции – от смях до сълзи.В изцяло български стил и под звуците на каба гайда, с народни музика, песни и хора́преминава друга впечатляваща сватба през 2025 година, организирана от управител на хотел в Слънчев бряг, който е и в ролята на кум на сватбеното тържество. Младоженците са български граждани – мъж на 74 г. и жена 63 г., дългогодишни служители в комплекса.През изминалата година с най-голяма разлика във възрастта – 33 години, е брак между мъж от България на 57 г. и украинка на 24 г. Най-възрастните влюбени, скрепили връзката си с граждански брак, са двама великобританци – жена на 75 години и мъж на 70 г.