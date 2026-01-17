Доставката на храната се извършва на място във всички населени места на общината, включително и в по-отдалечените села. По този начин възрастните хора и лицата в затруднено положение получават навременна подкрепа, без да се налага да пътуват или да разчитат на външна помощ.Услугата е част от надграждането на социалния патронаж в община Болярово и обхваща общо 320 потребители, които пет дни в седмицата получават топла храна.Инвестициите в ново кухненско оборудване през 2025 г. допринасят за по-бързото приготвяне и по-добрата организация на доставките. С предоставянето на храна директно по домовете общината гарантира не само удобство, но и грижа, сигурност и по-добро качество на живот за своите жители, информират от БНР-Бургас.