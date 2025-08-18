ЗАРЕЖДАНЕ...
Много инциденти с мотоциклети в Бургаско през уикенда
Около 18:10 ч. същия ден срещу бензиностанция "Петрол“ в Слънчев бряг в Свети Влас лек автомобил "БМВ“, управляван от 45-годишен мъж от Габрово предприема неправилно изпреварване и блъска неправилно изпреварващия го мотоциклет ‚Ямаха“, управляван от 25-годишен несебърлия. Мотоциклетистът е получил контузия на стомаха и е откаран в болница "Сърце и мозък“.
Вчера около 12:20 ч. на пътя Обзор – Несебър, на около 5 км от Слънчев движение с несъобразена с релефа на местността скорост в условията на остър десен завой, мотоциклет "Хонда“, управляван от 17-годишен младеж от Аксаково със стаж от 3 месеца е допуснал ПТП с насрещно движещия се лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 42-годишен румънски гражданин. Мотоциклетистът е настанен за лечение в отделение "Ортопедия“ на УМБАЛ – Бургас с фрактура на дясната ръка.
Около 17:20 ч. вчера на пътя Варна – Бургас "Шкода Фабия“, управляван от 50-годишна немска гражданка, отседнала в Слънчев бряг е отнела предимството и е блъснала 53-годишен моторист от Бургас, управляващ мотоциклет "КТМ-1290“. Мотоциклетистът е получил фрактура на лявото рамо и две ребра вляво. Той е настанен за лечение в отделение
"Ортопедия“ на УМБАЛ - Бургас.
