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|Много места в Бургаско остават без вода днес!
Това ще доведе до аномалии или спирания в питейното водоснабдяване на следните места:
Равадиново, в. с. "Дюни", в. с. "Свети Тома", Аркутино, Писменово, к-г "Юг“, Фазаново , Велика, м. Иванови колиби , к-г "Оазис“, к-г "Арапя“, Варвара, к-г "Делфин“, Царево, Бродилово, Ахтопол, Синеморец, Резово, Дебелт и Драчево.
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