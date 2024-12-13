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Много места в Бургаско остават без вода днес!
Автор: Екип Burgas24.bg 09:30Коментари (0)118
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Днес поради изпълнението на обект "Аварийна реконструкция на филтърно и помпено стъпало на ПСПВ "Ясна поляна“ и необходимостта за направа на връзка със съществуващ стоманен водоровод, чрез врязване в него е необходимо да бъде спряно водоподаването от 8 часа до 16 часа.

Това ще доведе до аномалии или спирания в питейното водоснабдяване на следните места:

Равадиново, в. с. "Дюни", в. с. "Свети Тома", Аркутино, Писменово, к-г "Юг“, Фазаново ,  Велика, м. Иванови колиби , к-г "Оазис“, к-г "Арапя“, Варвара, к-г "Делфин“, Царево,  Бродилово, Ахтопол, Синеморец, Резово, Дебелт и Драчево.








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