Много неприятен инцидент с велосипед в карнобатско село

© Вчера около 14.30 часа в карнобатското село Черково поради загуба на контрол самостоятелно катастрофира, падайки на земята велосипед, управляван от 13-годишно момче от същото село. Велосипедистът е получил контузия в областта на подбедрицата. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и е освободен за домашно лечение. Пострадало е и 6-годишно момченце от същото село, возещо се на велосипеда. То е получило контузна рана на дясната раменна става. Настанено е за наблюдение в УМБАЛ – Бургас.



