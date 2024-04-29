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Много неприятен инцидент с велосипед в карнобатско село
Автор: Екип Burgas24.bg 15:34Коментари (0)216
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Вчера около 14.30 часа в карнобатското село Черково поради загуба на контрол самостоятелно катастрофира, падайки на земята велосипед, управляван от 13-годишно момче от същото село. Велосипедистът е получил контузия в областта на подбедрицата. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и е освободен за домашно лечение. Пострадало е и 6-годишно момченце от същото село, возещо се на велосипеда. То е получило контузна рана на дясната раменна става. Настанено е за наблюдение в УМБАЛ – Бургас.









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