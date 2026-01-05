Много пиян шофьор хванат край бензиностанция в Слънчев бряг
Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 3,03 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е с полицейска заповед за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
/
Нагла кражба в Дебелт
