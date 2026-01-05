В събота около 21:15 ч. в района на бензиностанция "Петрол“ в Слънчев бряг служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Поло“, управляван от 36-годишен несебърлия.Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 3,03 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е с полицейска заповед за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.