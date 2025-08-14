Много пиян украинец сътвори голяма глупост в Слънчев бряг

© Burgas24.bg Илюстрация Снощи около 00:30 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за възникнал пътен инцидент на главната алея в Слънчев бряг срещу хотел "Дриймс Съни Бийч Резор“. Лек автомобил "Киа Стингер“, управляван от украински гражданин, движейки се по главната алея в посока Несебър, е навлязъл в разделителния остров и се е ударил в разделителната мантинела.



Водачът е тестван за употреба на алкохол, а дрегерът е отчел 2,23 промила. Украинецът е отказал да даде кръвна проба за изследване. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет. По случая е образувано бързо производство.