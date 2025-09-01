ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много пияни и дрогирани зад волана спипаха в Бургаско
Около 18:00 ч. същия ден на пътя Поморие – Бургас, в района на къмпинг "Европа“, за проверка е спрян лек автомобил "Дачия Сандеро“, управляван от 56-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 2,05 промила.
В събота около 13:00 ч. на поморийската улица "Марица“ служители от Районно управление – Поморие спрели за проверка лек автомобил "БМВ 320“, управляван от 22-годишен помориец. Той е шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин. Отказал е да даде кръв и урина за химичен анализ.
Вчер. около 23:00 ч. в село Лозенец спрян за проверка е лек автомобил "Опел Агила“, управляван от 56-годишен мъж от Сливен. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1.42 промила.
Снощи малко след полунощ в Черноморец за проверка е спрян "Фолксваген“, управляван от 30-годишен мъж от Нова Загора. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация от 1.95 промила.
