Много потенциални убийци на пътя спипаха в Бургаско

Много пияни или дрогирани шофьори хвана полицията в Бургаско през последните дни.



В петък около 00:30 ч. на пътя Приморско - Созопол за проверка е спрян лек автомобил "Опел Вектра“, управляван от 43-годишен мъж от пловдивското село Белица. Той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация от 1,38 промила.



Пет минути по-късно в Равда е хванат 42-годишен мъж от Болярово, който бил зад волана на "Мерцедес“ след употреба на алкохол с концентрация от 2.66 промила.



Около 12:40 ч. на кръстовището на улиците "Яна“ и "Рене Шарон“ във Варвара е настъпил инцидент с материални щети между "Фолксваген Пасат“ и "Рено Еспейс“, управляван от 23-годишен ямболия. Тестовете му доказали, че шофира на 2.34 промила алкохол и на метамфетамин. Той е задържан за срок до 24 часа.



В събота около 01:30 ч. на бул. "Александър Георгиев Коджакафалията“ в к-с "Меден Рудник“ е задържан 30-годишен бургазлия да шофира след употреба на амфетамин и метафетамин.



Около 06:20 ч. в Свети Влас 25-годишен молдовски гражданин, който шофирал лед употреба на алкохол с концентрация от 0,55 промила и амфетамин. Около 18.30 ч. в Равда 20-годишен мъж от село Мърчаево - неправоспособен водач, е шофирал след употреба на кокаин.



Вчера 06:15 ч. в Созопол след проверка е установено, че 25-годишен айтозлия е шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин.



Около 23:25 ч. в землището на село Бродилово е заловен 77-годишен мъж от село Кости, да шофира с 1,37 промила алкохол.



Снощи около 01:5 ч. в Айтос в близост до р-т "Водопада“ за проверка е спрян "Фолксваген Голф“, управляван от 31-годишен айтозлия, като е установено, че шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1,97 промила.