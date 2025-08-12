ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много райски газ откриха край Черноморец
Двата автомобила - "Дачия Докер" и "Рено Клио" са стопанисвани от 35-годишен мъж. В дачията са открити и иззети 51 кашона, всеки с по шест флакона, съдържащи райски газ с вместимост 670 г и 50 флакона с вместимост 2 000 г отново с райски газ. В реното са намерени и иззети 12 флакона по 670 г и 3 флакона по 2000 г с райски газ. И в двата автомобила са открити множество латексови балони, предназначени за разпространяване на райски газ по Южното Черноморие.
Откритите вещи са иззети и задържани, образувана е преписка по описа на ОДМВР - Бургас с цел установяване произхода на райския газ.
