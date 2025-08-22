ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Морето е опасно! Две жени се удавиха в рамките на час в Бургаско!
56-годишна софиянка се е удавила около 13:00 ч. на неохраняемата част на плаж "Делфин“ край Ахтопол. Около 30 минути по-късно е получено съобщение за инцидент в района на южния плаж на Поморие пред комплекс "Феста Панорама“, при който в морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка. Жената е пристигнала в България на 16 август със съпруга си.
Телата са откарани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ - Бургас.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 666
|предишна страница [ 1/111 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Пиян украинец с челен сблъсък с кола и автобус
11:29 / 22.08.2025
Започна строежът на дом за стари хора в Лозарево
11:10 / 22.08.2025
Съдът решава дали да остави в ареста младежа, ударил с АТВ пешехо...
08:52 / 22.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична ...
13:38 / 21.08.2025
Екшън в Созопол! Млада жена брани гаджето си, той я наръга без да...
12:05 / 21.08.2025
Сам си е виновен! Напи се, подкара каруца, удари се там, където н...
12:12 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета