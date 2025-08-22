Морето е опасно! Две жени се удавиха в рамките на час в Бургаско!

© Burgas24.bg Две жени загубиха живота си в морето в рамките на час през вчерашния ден, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.



56-годишна софиянка се е удавила около 13:00 ч. на неохраняемата част на плаж "Делфин“ край Ахтопол. Около 30 минути по-късно е получено съобщение за инцидент в района на южния плаж на Поморие пред комплекс "Феста Панорама“, при който в морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка. Жената е пристигнала в България на 16 август със съпруга си.



Телата са откарани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ - Бургас.