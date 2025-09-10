Новини
Морето взе нова жертва!
Автор: Николай Парашкевов 16:10Коментари (0)180
©
Морето взе поредната си жертва, съобщиха от ОДМВР - Бургас за Burgas24.bg. Този път трагедията е от северния плаж в Приморско.

Вчера около обяд в районното управление в града е получено съобщение за инцидент в района на споменатата ивица, при който в морето се удавил 56-годишен мъж от Велики Преслав.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.



