|Морето взе нова жертва!
Вчера около обяд в районното управление в града е получено съобщение за инцидент в района на споменатата ивица, при който в морето се удавил 56-годишен мъж от Велики Преслав.
Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 736
