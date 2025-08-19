ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
Проверка на Burgas24.bg установи, че на всички плажове на южното Черноморие превалява. Малцина са ентусиастите, които са решили въпреки лошото време да се разходят по пясъка.
Днес по Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 640
|предишна страница [ 1/107 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Приморско иска да строи рибарско пристанище за над 55 млн. лв.
10:58 / 19.08.2025
Повече от час е чакана оборудвана линейка след трагедията с 8-год...
08:27 / 19.08.2025
Много потенциални убийци на пътя спипаха в Бургаско
17:07 / 18.08.2025
Организират протести след пускането под домашен арест на Никола Б...
16:05 / 18.08.2025
Закопчаха дилър на дрога в Китен
11:11 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета