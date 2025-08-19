Новини
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
Автор: Георги Кирилов 11:07
Плажовете в Бургаско опустяха. Причината – дългоочакваният за мнозина дъжд.

Проверка на Burgas24.bg установи, че на всички плажове на южното Черноморие превалява. Малцина са ентусиастите, които са решили въпреки лошото време да се разходят по пясъка.

Днес по Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



