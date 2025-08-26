Мотоциклетист е в болница след инцидент в Карнобат

© Вчера около 16:25 ч. на карнобатската улица "Христо Ботев“ № 18, поради загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в метален парапет, мотоциклет "Сузуки“, нерегистриран по надлежния ред, управляван от 25-годишен карнобатлия.



Мъжът е получил фрактура на дясната предмишница и пръстите. Той е настанен за лечение в болница "Дева Мария“.