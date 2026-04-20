Мотоциклетист пострада след пътен инцидент на пътя Карнобат – Айтос, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Инцидентът е станал вчера малко след 11:00 ч. в района след разклона за село Соколово. Поради движение с несъобразена скорост по обозначен пътен участък в ремонт с поставен временен пътен знак с ограничение 40 км, самостоятелно катастрофира удряйки се в неравност на пътното платно, мотоциклет "Ямаха“, управляван от 37-годишен бургазлия.

Мъжът е получил фрактура на левия крак. Той е настанен за лечение в отделение Ортопедия и травматология на болница "Сърце и мозък“.