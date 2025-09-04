Мотоциклетист попадна в болница след катастрофа на пътя Бургас – Созопол

© Вчера около 12:35 ч. на пътя Бургас – Созопол, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост и загуба на контрол, самостоятелно е катастрофирал, излизайки извън пътното платно, мотоциклет "Ямаха“, управляван от 39-годишен созополчанин.



Мъжът е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас със счупена лява ключица и охлузни рани на лявата ръка.