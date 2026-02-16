В събота около 17:35 ч. в Средец лек автомобил "ВАЗ 2107“, управляван от 52-годишен мъж от Средец, излизайки от района на бл. 14 на ул. "Преображенска“ отнема предимството и допуска пътен инцидент с мотоциклет "КТМ 690“, управляван от 26-годишен мъж от Средец.Мотоциклетистът е получил разкъсно-порезна рана на левия крак. Той е настанен за лечение в УМБАЛ - Бургас.