Вчера около 17:45 ч. на пътя Айтос - Бургас, преди разклона за Българово, лек автомобил "Тойота Корола“, управляван от 69-годишен бургазлия, излизайки от вътрешен път не е спрял на пътен знак "Стоп“ и при извършване на ляв завой е отнел предимството и блъснал правомерно движещия се мотоциклет "Ямаха“, с варненска регистрация, управляван от 23-годишен мъж от руенското село Зайчар.Мотоциклетистът е настанен за лечение в болница "Дева Мария“ със счупен ляв глезен.