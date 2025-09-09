Мотоциклетист се потроши в Карнобатско

© В неделя около 11:30 ч. на пътя между карнобатските села Житосвят и Драганци, поради загуба на контрол самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътна канавка, мотоциклет "Хонда“, управляван от 58-годишен старозагорец.



Мъжът е настанен за лечение в болница "Дева Мария“ със счупени ребра, хемопневмоторакс и два счупени лумбални прешлени.