Мотоциклетист се потроши в Карнобатско
Автор: Иван Сотиров 09:21Коментари (0)0
В неделя около 11:30 ч. на пътя между карнобатските села Житосвят и Драганци, поради загуба на контрол самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътна канавка, мотоциклет "Хонда“, управляван от 58-годишен старозагорец.

Мъжът е настанен за лечение в болница "Дева Мария“ със счупени ребра, хемопневмоторакс и два счупени лумбални прешлени.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
