Снощи около 19:50 ч. на айтоската улица "Гоце Делчев“ служители от Районно управление – Айтос спрели за проверка "Опел Астра“, управляван от 49-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 3,80 промила.

Водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.