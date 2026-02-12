Мъртвопиян бургазлия хванат зад волана
Водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
