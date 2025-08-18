Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос

© В събота около 17:55 ч. в Районно управление - Айтос е получено съобщение, че в землището до бившия военен завод в Айтос 71-годишен айтозлия, падайки от коня си, е влачен от него.



При откриването на мъжа той е бил в безпомощно състояние, неконтактен, с видими охлузни рани по тялото. Пострадалият е настанен за лечение в отделение "Реанимация“ на болница "Дева Мария“ с политравматизъм, в кома, с опасност за живота.



По случая е образувано досъдебно производство.