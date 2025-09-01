Мъж е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво в Карнобатско

© 59-годишен бургазлия е с опасност за живота, след като се заби с управлявания от него автомобил в крайпътно дърво, съобщиха от МВР.



Инцидентът е от късния следобед в събота.



Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово, като поради движение с несъобразена скорост, самостоятелно катастролфира, блъскайки се в крайпътно дърво със своя "Опел Зафира".



В следствие на инцидента бургазлията е с хемоторакс и фрактури на ребрата, като е настанен за лечение в отделение "Гръдна хирургия" към болница "Сърце и мозък", с опасност за живота.