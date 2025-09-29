Мъж на тротинетка пострада при ПТП в Несебър

© Burgas24.bg В петък около 15:20 ч. на несебърската улица "Първа“ - срещу хотел "Diamond Residance“ лек автомобил "Опел Зафира“, управляван от 83-годишен несебърлия, извършвайки неправилен ляв завой, допуска пътен инцидент с индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 52-годишен мъж от Перник.



Мъжът е получил открита рана на левия крак, е прегледан на място, но отказал хоспитализация.