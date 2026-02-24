Мъж от Поморие хванат с марихуана
©
Помориецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
Още от категорията
/
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Продължава обследването на потъналия край Маслен нос кораб
17:57 / 23.02.2026
В Средец организират местен референдум срещу изграждането на бежа...
13:34 / 23.02.2026
Кола се обърна по таван на пътя Медово – Страцин, шофьорът е в бо...
10:05 / 23.02.2026
Пожар изпепели работилница в Пещерско
10:29 / 20.02.2026
Разбиха наркобърлога в Созопол
10:11 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.