Вчера около 16:00 ч. в района на поморийската улица "Княз Борис I“ служители от Районно управление – Поморие извършили проверка на 34-годишен помориец. Полицаите намерили и иззели суха зелена тревна маса - марихуана, с тегло около 10 грама.Помориецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.