Мъж от Руен е загиналият в "Елените"

Мъж от Руен е загиналият при наводнението в "Елените", за което "Фокус" вече съобщи.



За това съобщи депутатът от АПС Севим Али в социалните мрежи.



"Поднасям искрени съболезнования към близките и семейството на загиналия жител на Руен при наводнението в Свети Влас. Споделям болката ви и съм с вас в този труден момент", написа народният представител.