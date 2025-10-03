Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Мъж от Руен е загиналият в "Елените"
Автор: Николай Парашкевов 16:52Коментари (0)353
©
Мъж от Руен е загиналият при наводнението в "Елените", за което "Фокус" вече съобщи.

За това съобщи депутатът от АПС Севим Али в социалните мрежи.

"Поднасям искрени съболезнования към близките и семейството на загиналия жител на Руен при наводнението в Свети Влас. Споделям болката ви и съм с вас в този труден момент", написа народният представител.



Още по темата: общо новини по темата: 30
03.10.2025 Втора жертва на потопа край "Елените"
03.10.2025 Екипи на АПИ, ВиК и ДНСК имат срок до вторник да направят проверки по инфраструктурата и строителството в наводнените райони
03.10.2025 МОСВ с мерки заради интензивните валежи
03.10.2025 Царево иска помощ от военните след потопа
03.10.2025 Затвориха за движение пътя от Свети Влас до "Елените"
03.10.2025 Издирват човек на "Елените", хора отказват да се евакуират!
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Царево иска помощ от военните след потопа
16:31 / 03.10.2025
Затвориха за движение пътя от Свети Влас до "Елените"
16:06 / 03.10.2025
Екоминистърът за трагедията в "Елените": Дъждът е предизвикал при...
14:59 / 03.10.2025
Община Несебър обяви бедствено положение! Хората да не излизат на...
14:23 / 03.10.2025
Първа жертва в "Елените"!
13:31 / 03.10.2025
Ужасът на Елените: Бедстващи хора, автомобили и сгради са под вод...
13:27 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
План за възстановяване и устойчивост на България
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Енергийна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: