Мъж се заби в дърво в Руенско, пострада 4-годишно дете

© Снимката е илюстративна 4-годишно дете пострада след катастрофа в Руенско, съобщиха от МВР.



Вчера около 20:45 ч. на пътя между селата Припек и Мрежичко, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост и загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътно дърво автомобил Фолксваген Тигуан, с бургаска регистрация, управляван от 55 годишен мъж от с. Топчийско.



От ПТП-то леко е пострадало 4-годишно момченце от с. Карагеоргиево, което е прегледено в болница "Бургасмед", след което е освободено за домашно лечение.