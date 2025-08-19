ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж се заби в дърво в Руенско, пострада 4-годишно дете
Вчера около 20:45 ч. на пътя между селата Припек и Мрежичко, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост и загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътно дърво автомобил Фолксваген Тигуан, с бургаска регистрация, управляван от 55 годишен мъж от с. Топчийско.
От ПТП-то леко е пострадало 4-годишно момченце от с. Карагеоргиево, което е прегледено в болница "Бургасмед", след което е освободено за домашно лечение.
