В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през четвърто тримесечие на 2025 г. е 2 183 лв., при 2 678 лв. средна за страната.В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2025 г., област Бургас се нарежда на 8-мо място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 3 635 лв., а най-ниска - в областите Кюстендил - 1 793 лв., Видин - 1 846 лв. и Смолян - 1 851 лева.През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 9.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са "Финансови и застрахователни дейности“ и "Добивна промишленост“.Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2025 г. нараства с 13.0%, като в обществения сектор нарастването е с 11.4%, а в частния сектор - с 13.8%.По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2025 г. са 108.0 хиляди.В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - със 17.1% и "Преработваща промишленост“ - с 13.4%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.