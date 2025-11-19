НСИ: Средната заплата в Бургаско е 2000 лева
В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г., област Бургас се нарежда на 13-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 3 474 лв., а най-ниска - в областите Кюстендил - 1 762 лв., Видин - 1 783 лв. и Смолян - 1 786 лева.
През третото тримесечие на 2025 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 2.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са "Финансови и застрахователни дейности“ и "Добивна промишленост“.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г. нараства с 11.6%, в обществения сектор нарастването е с 13.3%, а в частния сектор - с 10.8%.
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2025 г. са 113.0 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 16.2% и "Преработваща промишленост“ - с 12.9%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.
