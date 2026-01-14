По окончателни данни през 2024 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Бургас са 1 649 млн. лева, съобщиха от НСИ.През 2024 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа, като относителният им дял се увеличава с 5.4 процентни пункта в сравнение с 2023 г., и в сектора на строителството - с 3.3 процентни пункта.Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 477 млн. лв., следван от промишления сектор - с 333 млн. лева.Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2024 г. по видове. Спрямо 2023 г. се наблюдава ръст на относителният дял на направените инвестиции за "сгради, строителни съоръжения и конструкции“ с 1.9 процентни пункта, за "земя“ - с 1.0 процентен пункт и на "машини, производствено оборудване и апаратура“ - с 0.2 процентни пункта. Същевременно се наблюдава намаление на относителния дял на направените разходи на "други разходи“ - с 2.8 процентни пункта и на направените разходи за "транспортни средства“ с 0.3 процентни пункта.През 2024 г. разходите за сгради, строителни съоръжения и конструкции формират 38.1% от общия обем инвестиции в ДМА.Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Бургас - 865 млн. лв., или 52.5% от общите разходи за областта. Следва община Несебър с 12.0%.Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.