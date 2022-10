NYT: Русия финансира войната с рекордни приходи от търговия, въпреки санкциите

© Международната търговия с Русия процъфтява тази година, въпреки че множество страни наложиха санкции на Москва след нахлуването в Украйна. С влизането на ограниченията в сила, обаче, съюзите на Москва се променят, пише The New York Times в материал, представен без редакторска намеса.



Държавите се зарекоха да прекъснат икономическите връзки с Русия и наложиха санкции, които имаха за цел да осакатят икономиката й, след като тя нахлу в Украйна. Но като един от най-важните световни производители на нефт, газ и суровини, Русия има дългогодишни и доходоносни търговски партньорства. Прекъсването на тези връзки не е лесно.



През 2020 г. Русия е внесла продукти на стойност 220 милиарда долара от останалия свят, включително автомобили и автомобилни части, лекарства и компютри, купувайки силно от Китай, Германия, Корея и другаде.



Обемът на нейния внос оттогава спадна, тъй като санкциите и търговските ограничения влязоха в сила, според анализ на търговски данни от New York Times. Но няколко държави, включително Китай и Турция, задълбочиха отношенията си с Русия след началото на войната.



За много страни е невероятно трудно да живеят без руски суровини. Повече от две трети от износа на Русия по стойност преди войната беше петрол, газ и ключови метали и минерали, които са нужни за захранването на автомобили, затоплянето на домовете и снабдяването на фабрики по целия свят.



Това доведе до разочароваща реалност за западните служители, които се надяваха да подкопаят военните усилия на Русия, като накажат икономиката й: стойността на нейния износ всъщност нарасна след нахлуването в Украйна, показва анализът на The Times, дори в много страни, които имат активна роля в противопоставянето срещу Русия.



Отношенията на Русия със света продължават да се развиват бързо. За да оцени глобалните промени, The Times анализира години на данни за търговията на ниво държава, събрани от Observatory of Economic Complexity, онлайн платформа за данни. Тъй като данните се публикуват със закъснение, картината, която се предоставя, е по същество обърната назад. Способността на Русия да търгува с останалия свят може да бъде допълнително ограничена през следващите месеци, тъй като Западът въвежда нови ограничения.



Но досега данните подчертават колко дълбоко е преплетена Русия с глобалната икономика, което позволява на Москва да генерира значителни суми пари, навлизайки в деветия месец на война. Опитите на западните държави да използват санкции и други мерки, за да парализират икономиката на Русия, досега имат ограничен ефект.



"Много е трудно да се живее без руски ресурси“, казва Сергей Алексашенко, бивш заместник-министър на финансите на Русия и заместник-председател на нейната централна банка. "Няма заместител."



С течение на войната и реакциите на света към нея се наблюдава забележителна промяна в международните търговски потоци. Храната е в недостиг в много страни, които разчитат на пшеница и други основни продукти, отглеждани извън техните граници. Цените на горивата и други продукти се повишиха в момент на рекордна инфлация. Дългогодишните икономически връзки на Русия с Европа постепенно се разплитат и се формират нови съюзи, докато стоките се пренасочват към други страни, показват данните.



Европейският съюз, Съединените щати и Обединеното кралство наложиха сурови икономически ограничения на Русия, като санкционираха стотици богати граждани и държавни служители и до голяма степен отрязаха страната от международната финансова система. Те също така обещаха да спрат да изпращат модерни технологии и забраниха на руските авиокомпании да летят на Запад.



Решенията на глобалните компании да спрат дейността си в Русия също оказаха голямо влияние. Контейнерни кораби, пълни с чуждестранни стоки, вече не влизат в пристанището в Санкт Петербург, основна точка за връзка с останалия свят. А инфлацията и икономическата несигурност карат руските потребители да намалят купуването на продуктите, които все още са на рафтовете на магазините.



Но санкциите срещу руската енергия, която помага за захранването на западните икономики, влизат в сила по-бавно. Съединените щати вече прекратиха покупките на руски петрол, а Великобритания ще го направи до края на годината. Но нито една страна не е основен купувач.



Европейският съюз, който е силно зависим от руската енергия и като много страни вече страда от висока инфлация, действа по-бавно. Европа спря да внася руски въглища през август. Тя ще забрани целия внос на петрол, доставян по море от Русия през декември, и всички петролни продукти през февруари. Русия на свой ред спря част от собствения си износ, включително селскостопански и медицински продукти.



Петролът и газът са най-важният износ на Русия досега и основен източник на правителствено финансиране. Високата цена на петрола и газа през последната година увеличи стойността на износа, което помогна на Москва да компенсира загубените приходи поради санкциите. Газпром, държавният руски енергиен гигант, отчете рекордна печалба през първата половина на тази година, въпреки че доставките за Европа започнаха да намаляват.



Международният валутен фонд многократно преразгледа прогнозите си за тази година за руската икономика, заявявайки, че тя ще се свие с по-малко, отколкото организацията очакваше. Според оценката на МВФ от октомври, очаква се руската икономика да се свие с 3,4 процента тази година, много по-малко свиване от 6-те процента, които прогнозира през юли, и 8,5 процента, които очакваше през април.



"Русия устоя на икономическите санкции по-добре от очакваното, подпомогната от високите цени на петрола и газа и зависимостта ни от изкопаемите горива“, обяснява Гилберто Гарсия-Васкес, главен икономист в Datawheel, компанията, която управлява Обсерваторията на икономическата сложност.



Новите забрани за нефт и петролни продукти, които европейските служители ще въведат през следващите месеци, могат да представляват голяма загуба за Русия. Но петролът, който напуска Русия на океански кораби, вероятно ще намери своя път към нови пазари. След нахлуването в Украйна Индия и Китай увеличиха много покупките на руски суров петрол.



На свой ред страните, които са продавали повече петрол на Индия и Китай - като Саудитска Арабия, Ирак или Ангола - може да продават повече петрол на Европа. Това би довело до глобално "пренареждане на енергийния пазар“, посочва Алексашенко, при което руският петрол просто се отклонява към нови пазари, вместо да бъде премахнат.



Колко пари в крайна сметка ще генерира Русия от продажбите на петрол остава неясно. Тъй като търсенето на нейните продукти другаде е намаляло, Москва е принудена да продава петрола си на Индия и Китай на намалена цена. Западните страни сега се опитват да въведат ценови таван, който допълнително ще ограничи колко приходи Москва може да спечели от всеки продаден барел петрол.



Досега по-високите цени на енергията компенсират тези ефекти. Цените на еталонните петроли като суров петрол Brent и Urals - силно търгувани сортове суров петрол, които служат като глобални референтни цени за купувачите и продавачите на петрол - паднаха през последните месеци. Но тъй като цените на енергията бяха повишени през по-голямата част от тази година, Русия всъщност получи повече пари от продажбите на петрол и газ в доларово изражение от март до юли, отколкото през предходните години, според Международната агенция по енергетика.



В по-дългосрочен план перспективите на Русия да продава газа си изглеждат по-слаби. За разлика от износа на петрол, където по-голямата част се превозва с танкери по море, голяма част от руския газ напуска страната чрез тръбопроводи, чието изграждане отнема години, което затруднява Москва да се насочи към нови пазари.



До юли Германия намали наполовина количеството природен газ, което внася от Русия, и се насочи към внос повече от Норвегия и Съединените щати. През септември основните тръбопроводи, които пренасят газ от Русия до Германия, бяха повредени при експлозии.



Русия се опитва да намери купувачи за своя газ другаде. Износът й за Китай се е увеличил, но има само един съществуващ тръбопровод, който може да поеме само част от обема на европейските тръбопроводи. За да транспортира газ с кораби, Русия ще трябва да построи нови съоръжения за втечняване на газа, скъп и отнемащ време процес.



Освен енергия, Русия също така продължава да бъде водещ износител на други основни стоки, вариращи от торове и азбест и ядрени реактори до пшеница. Международните производители на автомобили все още зависят от Русия за паладий и родий за производството на каталитични конвертори. Френските ядрени централи разчитат на руски уран, докато Белгия все още играе ключова роля в търговията с диаманти в Русия.



Изобилната търговия на Русия и военните средства, които генерира, може да започнат да намаляват през следващата година с увеличаването на санкциите.



Александър Габуев, старши научен сътрудник във Фондацията Карнеги за международен мир, отбелязва, че очаква обемът на руския износ да спадне значително в дългосрочен план, тъй като Европа постепенно се насочва към нови източници на енергия и като допълнителни санкции, включително потенциално влизане в сила на тавана върху цената на руския петрол.



Развитието на войната, където Русия наскоро претърпя поредица от неуспехи, също може да повлияе на икономическите отношения. Този уикенд тя се оттегли от глобално за износ на зърно от украинските пристанища. Ако Русия използва ядрени оръжия в Украйна, например, това може да предизвика още глобални санкции, които биха могли да отрежат Русия от търговията с Азия, предполага Габуев.



"Следващата година вероятно ще видим различна картина​“, отбелязва той.