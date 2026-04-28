На празника на Камено и село Русокастро – 6 май, от 16:00 ч. ще бъде официално открит Експозиционен център "Русокастро“, разположен на ул. "Цвятко Радойнов“ №41 в село Русокастро.

Събитието отбелязва завършването на мащабен културен проект, чрез който пред широката публика се представя новата експозиция "Червената крепост". В нея посетителите ще могат да открият археологически находки от разкопките на крепостта Русокастро, както и многобройни артефакти от богатото етнографско наследство на село Русокастро.

Цялостната концепция и експонирането са дело на екипа на Регионален исторически музей - Бургас. Чрез богат снимков материал и информация на български и английски език посетителите ще се запознаят с населението, поминъка и празничния календар на село Русокастро. Предметите, събирани от местните жители, както и експонатите от фонда на РИМ-Бургас, представени във витрините и извън тях, допълват и обогатяват разказа за миналото на селото.

Основен акцент в изложбата са представените артефакти от разкопките на средновековния град – керамика, въоръжение, накити, монети, оръжия и бойно снаряжение, архитектурни детайли и предмети на бита.

Специален гост на събитието ще бъде проф. дин. Николай Овчаров – доайена на българската средновековна археология, проучвател на легендарния скален град Перперикон, Преслав, крепостите Мисионис, Вишеград и Свищов, на средновековния манастир св. Йоан Предтеча в кв. Веселчане в Кърджали и тракийското светилище при с. Татул.