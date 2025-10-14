ЗАРЕЖДАНЕ...
На тези места в Бургаско днес няма да има вода
ще има аномалии във водоснабдяването или спиране на водата на следните населени места от Карнобат, Айтос, Камено и Бургас, захранени от деривация "Камчия-юг“: с. Зимен, с. Глумче, с. Соколово, с. Козаре, с. Хаджиите, с. Драгово, с. Кликач, с. Черноград, с. Поляново, с. Карагеоргиево,
с. Пирне, с. Караново, гр. Айтос, с. Малка поляна, гр. Българово, с. Братово, с. Свобода, гр. Камено, с. Кръстина, с. Равнец и
кв. Ветрен.
Поради авария вода няма да има в Морската градина на Бургас - до Нептун, на ул. "Оборище“ в Бургас, както и в село Брястовец. В ж.к. "Меден рудник“ ще бъде спряна водата на блокове с номера 100 и кооперациите до КСП.
