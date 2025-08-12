© виж галерията Към този час пожарът в Сунгурларско е овладян. Продължава да гори, но периметърът му е обхванат. Вятърът се е усилил. На място остават 21 екипа на пожарната и хеликоптерът от базата в Ново село. Няма опасност за населените места.



Гасенето продължава, а екипите са в готовност за реакция при промяна в ситуацията. В село Скала, за спокойствие на местното население, ще останат на дежурство пожарни автомобили.



