Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Над 20 пожарни екипа и 30 военни се борят с пламъците в Сунгурларско
Автор: Николай Парашкевов 11:51Коментари (0)151
©
виж галерията
Продължава борбата с огнената стихия в Сунгурларско. На терен в момента работят 21 екипа на пожарната и 30 военнослужещи, предаде репортер на Burgas24.bg.

Те са разделени на три фронта, два от които в гористата местност в посока село Бероново. На терен има и 6 водоноски. В действията по овладяване на пожара са включени и горски служители, земеделски производители и доброволци. По въздух помощ оказват три самолета от Швеция.

Няма опасност за населените места.




Още по темата: общо новини по темата: 20
12.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Много райски газ откриха край Черноморец
12:56 / 12.08.2025
Военен дрон шокира туристите на плаж "Хармани"
11:10 / 12.08.2025
Чех ще си тръгне с лоши спомени от Созопол
10:01 / 12.08.2025
Удариха наркоквартира в Кошарица
09:45 / 12.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди л...
09:31 / 12.08.2025
Непълнолетен от Руен катастрофира с мотор
08:56 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Катастрофи в България
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Огромен пожар гори край Сунгурларе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: