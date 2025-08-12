© виж галерията Продължава борбата с огнената стихия в Сунгурларско. На терен в момента работят 21 екипа на пожарната и 30 военнослужещи, предаде репортер на Burgas24.bg.



Те са разделени на три фронта, два от които в гористата местност в посока село Бероново. На терен има и 6 водоноски. В действията по овладяване на пожара са включени и горски служители, земеделски производители и доброволци. По въздух помощ оказват три самолета от Швеция.



Няма опасност за населените места.



