Нагла кражба от къща за гости в Китен

Вчера около 15:00 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за това, че около 01:00 ч. на същата дата от мъжки портфейл, собственост на 32-годишен мъж от сливенското село Шивачево, отседнал в къща за гости в Китен, е извършена кражба на сумата от 1 000 лева.



В резултат на бързите полицейски действия крадецът – 36-годишен криминално проявен бургазлия, е заловен. Той е направил пълни самопризнания и е възстановил откраднатата сума в пълен размер.