Вчера около 16:40 ч. в Районно управление – Средец е получено съобщение за кражба от частен дом, разположен в ж.к. "Металург“ в село Дебелт. Откраднати са 1 800 лв., чифт златни дамски обеци и златен дамски пръстен. Вещите са собственост на 20-годишна жена от Дебелт.В резултат на бързите полицейски действия е задържан крадецът – 36-годишен мъж от същото село. Част от откраднатите вещи са намерени и иззети.По случая е образувано бързо производство.