Служители от Районно управление – Карнобат установиха извършителя на кражбата на десет баки от по 25 литра със силикатна мазилка, откраднати на 2 март от строителен обект, разположен в бл. 83 на карнобатската улица "Москва“. Крадецът е 50-годишен криминално проявен карнобатлия. Той е направил пълни самопризнания и върнал откраднатите баки с мазилка.Работата по случая продължава.