Нагли кражби в Средец

© Burgas24.bg Служители от Районно управление – Средец задържали 20-годишен криминално проявен мъж от село Драчево, който за времето от 28 септември до 1 октомври е откраднал множество електрически инструменти и кабели, на обща стойност около 3 200 лева, от два частни имота в селото, собственост на 56-годишен бургазлия и 54-годишна бургазлийка.



Задържаният е направил пълни самопризнания. Откраднатите вещи са намерени и иззети. Работата по цялостно документиране на престъпната му дейност продължава от служители на Районно управление – Средец.